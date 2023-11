S'engager !. Associations, fondations, ONG, syndicats, partis politiques : une vintgaine de personnalités engagées témoignent

Quels sont ces élans du collectif au coeur de notre démocratie ? Sous toutes ses formes, associations, fondations, ONG, syndicats, partis politiques et autres, l'engagement est partout, encensé ou dénigré, indispensable et souvent mal compris, mais répondant toujours présent. Face à un mur grandissant de défis, l'engagement de près de 20 millions de Français constitue une réponse, non pas unique, mais singulière dans le débat public. Ce maillage extraordinaire d'hommes et de femmes défend, chaque jour, sur le terrain, notre bien commun. Traversé par un sentiment d'urgence et de dégradation de notre cohésion nationale, ce livre explore l'engagement des Français à travers les témoignages, décryptages, parcours très concrets et souvent plein d'espoirs de Prisca Thévenot, Sonia Mabrouk, François Bayrou, Christophe Prochasson, Rachida Dati, Alain-Dominique Perrin, Patrick Martin, Pascal Perrineau, Marylise Léon, Najat Vallaud Belkacem, Pierre-Edouard Stérin, Brune Poirson, Arnaud Montebourg, Virginie Calmels, etc. Engageons-nous !