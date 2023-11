Kaamelott, le Tarot. 78 cartes, 1 livre explicatif

78 cartes truffées de références à la série Kaamelott, qui vous feront découvrir les personnages comme vous ne les avez jamais vu ! Associés aux personnages et à des scènes culte de la célèbre série française Kaamelott, les 78 arcanes de ce tarot divinatoire officiel ont été imaginés et illustrés par Mathieu Delaruelle. Retrouvez Arthur et Guenièvre en Roy et la Reyne de Coupe, Merlin en Bateleur ou encore Viviane en Responsable. Ce coffret, idéal pour tous les fans de Kaamelott, comprend aussi un guide explicatif de 128 pages vous ouvrant les portes de la pratique du tarot divinatoire, avec les significations de chaque carte ainsi que des exemples de tirages.