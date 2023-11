Les Trois Mousquetaires Tome 2 : Milady en force

Ils sont de retour : Athos, Porthos, Aramis et surtout leur compère d'Artagnan (celui qui est parfois un peu gênant) sont toujours prêts à sortir épées et ustensiles en tous genres pour défendre l'honneur du roi et lutter contre la maléfique Milady de Winter, âme damnée du chafouin Cardinal de Richelieu. Bons mots et combats de regards sont au programme de ce nouvel album de gags parodiques qui paraît en même temps que sort en salles le second film de la saga des Trois Mousquetaires : Milady.