Raconte à ta façon...Roule galette

Pour donner aux enfants le goût de lire avant de savoir lire, stimuler l'imagination et développer le langage. Guidés par des carrés, des triangles et des ronds, aidés par les couleurs, les enfants apprennent à lire les images et à leur donner du sens. Ils s'amusent à raconter l'histoire à leur façon et la réinventent encore et encore.