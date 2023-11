Star Wars - La Haute République - Les aventures Tome 2 : La terreur sans nom

Une mission de routine sur la planète Dalna se transforme en une lutte pour la survie ! Assaillis par un ennemi invisible, dans l'incapacité de demander de l'aide, les Jedi se retrouvent acculés dans des ruines. Est-ce une place forte qui va leur servir de bastion pour survivre ou est-ce un piège dans lequel ils se sont précipités ? La saga de la Haute République se déroule plusieurs centaines d'années avant celle de Skywalker. Après une première phase qui a remporté un grand succès auprès des fans entre 2021 et 2022, cette deuxième phase (qui sera plus courte) nous ramène dans le temps, environ 150 ans avant la phase I. Les lecteurs découvriront des secrets et des informations sur les personnages (et leurs ancêtres) rencontrés lors de la phase I. Nous retrouvons dans cet album les Sans-Noms, des prédateurs impitoyables qui se nourrissent des Jedi.