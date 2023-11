Après 28 ans de vie commune, Isabelle décide enfin de quitter son conjoint, le père de ses trois filles. Epuisée par une relation qui est devenue toxique, par les humiliations, la violence, l'enfermement. Depuis des années, elle ne reconnaît plus cet homme qu'elle a aimé et qui est devenu un monstre. Mais ce départ, loin d'être une libération, n'est que le début d'une descente aux enfers. Son Son ex-conjoint la traque et l'agresse, malgré de nombreux dépôts de plainte. Quelques semaines plus tard, il la pourchasse jusqu'à son domicile et lui tire dessus à deux reprises. Isabelle s'effondre, laissée pour morte. Aujourd'hui, Isabelle se reconstruit, aussi bien physiquement que psychologiquement. Après des décennies d'une relation toxique qui ont failli lui coûter la vie, elle témoigne pour inciter les victimes à parler et à tout faire pour revivre, enfin.