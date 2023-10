Cette collection originale de plus de 60 images stimulera votre créativité et votre moral. La richesse des images vous inspirera et mettra en valeur vos compétences de coloriste au fur et à mesure que vous réaliserez des motifs complexes, des paysages marins, des oiseaux, des poissons et divers animaux vivant dans l'océan. Il suffit de suivre la numérotation pour obtenir un rendu digne d'un professionnel qui vous procurera une grande fierté!