Boule et Bill - L'intégrale - Tome 3

Derrière Boule et Bill, cette série culte que chacun croit connaître, se cache une véritable oeuvre d'auteur, où l'autobiographie imprègne toutes les pages. Jean Roba s'est inspiré de sa propre vie de famille pour raconter ces chroniques familiales, observant son fils et Bill, leur cocker, et prenant, à la volée, des instants malicieux que son imaginaire s'empressait de transformer en saynètes. Ce volume de 264 pages reprend les gags des tomes 9 à 11 de Boule et Bill, complétés par des illustrations humoristiques en couleur, des planches publicitaires inédites, une quinzaine de chroniques L'Avis de chien de Bill, deux contes publiés dans la collection du " Carrousel " illustrés par de magnifiques gouaches, écrits par Yvan Delporte et Charles Degotte. Cette édition est complétée d'une introduction de 40 pages pour contextualiser l'oeuvre et présenter des documents d'archives inédits.