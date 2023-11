Harry Potter : Botanique magique

Enfilez vos gants et vos caches-oreilles le cours de botanique du professeur Chourave va commencer ! Des Mandragores aux Prunes dirigeables, du Filet du diable aux Tentacula vénéneuses, les films Harry Potter regorgent de plantes colorées et enchanteresses. Désormais, vous pouvez apporter la magie du monde des sorciers dans votre maison, jardin et balcon, avec ce guide complet et unique en son genre. Cet ouvrage contient des conseils de jardinage, des instructions pour créer des terrariums uniques inspirés des longs-métrages Harry Potter et d'autres activités manuelles afin d'ensorceler votre intérieur ou votre extérieur grâce à la magie de la nature. Les projets sont accompagnés d'instructions étape par étape et de photos en couleur pour assurer le succès de vos créations, ainsi que d'anecdotes, de concepts art et de photographies illustrant comment les plantes du monde des sorciers ont pris vie à l'écran. Pratique et unique, voici le guide parfait pour les jardiniers, les fans de loisirs créatifs et les amoureux du monde magique de Harry Potter.