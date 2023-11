No name bay..

Un ancien écologiste désabusé par le capitalisme. Un Sénateur véreux prêt à tout balayer sur son passage pour se tracer un chemin jusqu'au poste de gouverneur. Une conspiration implacable et destructrice... Une histoire au rythme soutenu, faite d'intrigues complexes et de personnages attachants, qui se battent contre le rouleau-compresseur de la politique. Alors que Rinn s'éloigne discrètement des lieux d'un sabotage pour se réfugier dans la forêt, il ignore qu'un homme est sur le point de mourir. Lorsque son ancienne compagne, Kit, une militante écologiste, est accusée puis arrêtée pour le meurtre, il découvre que les preuves contre elle sont accablantes. Mais l'incarcération de Kit semble arranger un sénateur local corrompu qui, désormais débarrassé d'elle, peut se tracer un chemin jusqu'au poste de gouverneur. Libérée sous caution, elle est plus déterminée que jamais à faire tout ce qui est en son pouvoir pour rétablir son nom et arrêter la mécanique implacable et destructrice, qui une fois lancée semble vouloir tout écraser sur son passage. Rongé par la culpabilité d'avoir laissé des preuves l'ayant incriminée, Rinn décide de laisser derrière lui sa vie isolée dans les montagnes pour lui venir en aide. Il est prêt à tout sacrifier pour sauver Kit ; mais, ce qu'elle va lui révéler bouleversera sa vie à jamais.