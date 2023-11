Hachi & Maruru - Chats des rues - vol. 03

L'histoire attendrissante de deux chats errants et solidaires dans la difficulté. Nos deux chats des rues, Hachi et Maruru, ont été placés sous la garde du très louche humain Yasuo... Et si Maruru, anciennement domestiqué, semble vite s'y être habitué, il n'en va pas de même pour le farouche et rebelle Hachi, qui a toujours vécu dans la rue et a beaucoup de mal à sympathiser avec son hôte ! Heureusement, leur "grande soeur Ecaille" les a rejoints aussi et sa présence l'aide beaucoup à mieux accepter sa nouvelle vie. Les trois chamis, heureux de se retrouver, vivent alors de joyeux moments ensemble ! Mais, un matin, Yasuo emporte Hachi et un terrible cri se fait entendre... Qu'a-t-il bien pu lui arriver ? Vont-ils être séparés ? ! Découvrez vite la suite de leurs aventures en suivant leur quotidien au sein du refuge !