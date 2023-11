Santiago trilogie T2. Coeurs blessés

Des mois se sont écoulés depuis que le FBI a sauvé Eve des griffes de Dante Santiago, le criminel sans pitié qui dirige un réseau de trafic de drogue et fait régner sa loi. C'est aussi l'homme dont Eve est tombée irrémédiablement amoureuse pendant sa captivité. Après avoir été sauvée, et malgré tout ce qu'il lui a fait subir, la jeune femme a réalisé qu'elle ne pourra jamais trahir son ravisseur et dévoiler ses secrets. D'autant que Dante veut tirer un trait sur son passé criminel et violent pour celle qu'il surnomme désormais son " ange ". Mais leurs sentiments risquent désormais de les détruire s'ils se revoient. Car, dans l'ombre, de dangereux ennemis sont bien décidés à utiliser Eve pour faire tomber Dante Santiago. Pour éviter le pire, il doit replonger dans les ténèbres d'un monde qu'il voudrait oublier...