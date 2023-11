Jouez avec les Tontons flingueurs

Les Tontons flingueurs ! Chacun croit tout connaître de ce film culte. Et de se répéter que "les cons ça ose tout" , qu'il "connaît pas Raoul" , tout en se souvenant de Lulu la Nantaise et d'une "blonde comaque" . Certes... Mais nous souvenons-nous vraiment de ce film ? Serait-on capable de répondre à toutes les questions qu'il soulève ? De nous souvenir de chaque détail ? Quelques exemples : Que boit Madame Mado lors de la réunion à la péniche ? Dans quel ordre sont placés les cinq Tontons à l'église ? Quelle est la particularité de l'escalier de la villa ? De qui Albert Brando est-il l'anagramme ? Quel roi manque sur l'étiquette de la bouteille de "vitriol" ? Comment se nomme la clinique où sont hospitalisés les Volfoni ? Pouvons-nous compléter au mot près certaines répliques ? Avec 500 questions tous azimuts, l'univers des Tontons est entièrement revisité à travers ce livre-jeu. Des quizz, des anagrammes, des vrais ou faux, des jeopardy, des charades... et même une parodie de l'émission Monsieur Cinéma de Pierre Tchernia. Chaque recoin est passé au crible ! Le tout accompagné d'anecdotes, de remarques et de clins d'oeil pour en apprendre toujours plus. Philippe Durant est l'auteur de tous les "Petit Audiard illustré par l'exemple" publiés chez Nouveau Monde éditions, mais aussi du Dictionnaire insolite des Tontons flingueurs (2019) ! Fin connaisseur de cette culture populaire, il nous surprend encore ici avec des pépites inédites.