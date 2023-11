Nées pour skier

Une ode aux skieuses du monde entier, les championnes et les chasseuses de poudreuse, les ski bum, les photographes et les globetrotteuses qui ont le ski comme mode de vie. Elles sont vingt-cinq rassemblées dans ce beau livre illustré. Elles ont comme point commun la neige, le ski. Voilà les portraits croisés de femmes audacieuses qui ont choisi leur voie avec passion. Parmi elles, Perrine Laffont, Tessa Worley, Marie Bochet, Lindsey Vonn, Tess Ledeux, Juliette Willmann, Sophie Le Chasseur, Axelle Mollaret, Ingrid Jacquemod, Kelly Sildaru, Tatum Monod, Marie-Dorin Habert, Hedvig Wessel... Ayant comme dénominateur commun l'amour de la glisse, ces femmes sont la preuve que l'histoire de leurs disciplines s'écrit aussi au féminin. Elles sont les ambassadrices d'une nouvelle génération de skieuses inspirées et talentueuses. Athlètes professionnelles, compétitrices, photographes, pionnières, globetrotteuses, activistes, elles dédient leur temps à la montagne, éprouvant chacune un lien singulier avec elle. C'est en complément d'une magnifique sélection d'images qu'elles se livrent sur leur état d'esprit, leur manière de pratiquer et de concevoir le ski, si inspirant pour les filles d'aujourd'hui. Randonner, s'évader, glisser, s'élancer, libérer son esprit... skier ; les sensations et les sentiments qui sont l'essence de leur pratique se retrouvent couchés sur le papier pour mieux les célébrer !