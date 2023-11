Manuel du petit astrologue. Devenir acteur de sa destinée

Plongez dans l'univers fascinant des différents courants astrologiques avec ce manuel complet et précieux qui vous guidera à travers les arcanes des connaissances ancestrales. Que vous soyez un novice curieux ou un astrologue chevronné, ce livre est votre compagnon indispensable pour apprivoiser, comprendre, explorer et assimiler les concepts astrologiques afin de devenir l'architecte de votre destinée. Vous pourrez ainsi plonger dans un univers qui vous devient accessible et maîtriser des connaissances rares : - Ecrire et décrypter un horoscope, lire les signes du zodiaque et les étoiles fixes ; - Calculer votre karma divin et votre karma personnel ; - Découvrir le nombre de vie avec le même ascendant, comprendre les événements liés à votre destinée, découvrir ce que sont les points speculum ; - Apprivoiser vote destinée et la choisir consciemment grâce à la Lune Noire, aux Noeuds Lunaires, à votre Révolution Solaire et aux progressions ; - Explorer l'astrologie spirituelle et ésotérique, mondiale, médicale, uranienne et kabbalistique ; - Utiliser une méthode simple pour avancer pas à pas dans l'interprétation de votre thème et réussir une comparaison de thèmes. Que vous souhaitiez approfondir vos connaissances astrologiques ou vous initier à cet art, ce manuel vous guidera avec sagesse et clarté, à votre rythme. prenez en main les rênes de votre destinée. Explorez les étoiles. Réalisez votre mission d'âme.