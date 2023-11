LES AVENTURES DU CLUB DES CINQ TOME 1 - Nouvelle édition

Retrouvez dans cet album deux histoires du club le plus célèbre de la littérature jeunnesse, scénarisées par Nataël et dessinées par Béja ! Le Club des cinq et le passage secret : Les vacances à Kernach se présentent mal pour le Club des Cinq. Claude et ses cousins sont bloqués à la maison : ils ont eu de mauvais résultats scolaires et M. Rolland, un professeur particulier, est là pour les faire travailler. Mais les quatre enquêteurs en herbe sont en alerte. Ils viennent de découvrir un passage secret, sous la maison... Le Club des cinq et le trésor de l'île : Pour la première fois, François, Mick et Annie vont passer les grandes vacances chez leur tante. Ils y font connaissance de leur cousine Claude, un vrai garçon manqué. Accompagnés du fidèle chien Dagobert, ils partent à la découverte du trésor qu'indique une vieille carte trouvée sur l'île de Kernach. Ils doivent faire vite, car ils ne sont pas les seuls à rechercher le trésor...