Mon patron mon meilleur ennemi - tome 1 - le Pari

Il s'appelle Nathan Carter. Un peu trop sûr de lui, prétentieux à n'en plus finir et tyran de première. 26 ans de pratique dans la maîtrise du pouvoir. Elle s'appelle Nora Milani. Un caractère explosif, ambitieuse à tout prix et emmerdeuse à souhait. 25 ans de pratique en emmerdement professionnel. Elle sera son souffre-douleur, il sera son bouc-émissaire. Ils vont se détester. Enfin dans un premier temps...