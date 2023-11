Sur la colline où poussent encore ces fleurs... Tome 1

Une romance poignante et impossible sous les bombes qui ont rasé Tokyo pendant la guerre... Yuri est une lycéenne de nature plutôt rebelle et solitaire, en conflit avec sa mère. Un soir de dispute, elle fugue et s'endort dans un abri antiaérien. Elle se réveille alors dans le Tokyo de 1945, en pleine guerre. Elle y rencontre des personnes auxquelles elle s'attache très vite, dont un soldat voué à piloter l'un des avions-suicides utilisés par l'armée. Yuri est bouleversée en découvrant le quotidien de la population à cette époque. Alors qu'elle sait pertinemment que le Japon finira par capituler, elle doit garder ce lourd secret pour elle et souffre de voir chaque jour des soldats se préparer à mourir pour leur pays. Un terrible conflit intérieur qui la pousse à tout faire pour convaincre celui qu'elle aime de ne pas partir le jour venu... Mais y parviendra-t-elle ?