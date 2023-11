Miles Morales T01 : Le pouvoir de la gentillesse

Miles Morales a survécu à bien des périls, et même à la mort de son univers d'origine ! Cette fois encore, une nouvelle ennemie débarque, et elle n'a en aucun cas l'intention d'épargner le jeune héros. Mais arrive un moment où trop, c'est trop ! Alors que Miles a de plus en plus de mal à concilier l'école, sa vie amoureuse et celle de Spider-Man, ce combat sera-t-il celui de trop ? Nouveau départ pour Miles Morales (auréolé du succès de Spider-Man : seul contre tous au cinéma), nouvelle équipe artistique (habituée à l'univers de Spider-Man puisque Cody Ziglar et Federico Vicentini ont tous les deux travaillé sur Amazing Spider-Man), nouvelle vilaine, nouveaux dangers... c'est l'occasion idéale pour recruter de nouveaux lecteurs !