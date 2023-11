Scott Pilgrim - Le coffret

Le quotidien de Scott Pilgrim semble idéal. Bassiste d'un groupe de Rock local entre deux petits boulots, il est en couple avec une adorable lycéenne et rien ne semble pouvoir l'inquiéter dans cette vie bien rangée. Ca, c'est sans compter sur l'arrivée dans ses rêves et dans sa vie de Ramona Flowers, livreuse de colis à rollers ultra-lookée. Serait-elle celle qui peut chambouler sa vie ? Devra-t-il affronter ses sept ex maléfiques dans des combats ? La réponse est oui, et c'est que vous allez découvrir tout au long de cette série à succès de Bryan Lee O'Malley, brillamment adaptée au cinéma en 2010 et désormais en série Netflix (diffusion à partir du 17/112023) ! En 2010, O'Malley remporte son premier prix Eisner dans la "Meilleure Publication Humoristique" pour Scott Pilgrim vs. The Universe6. En 2011, la traduction italienne reçoit le Prix Micheluzzi de la meilleure série de bande dessinée étrangère. Redécouvrez Scott Pilgrim dans son édition Deluxe ultime, agrémentée de bonus inédits. Les 3 volumes sont complétés d'un Ex-Libris inédit réservé à cette édition sous coffret. Préface d'Edgar Wright, réalisateur de Scott Pilgrim VS The World "Scott Pilgrim est le meilleur comic-book de tous les temps. C'est une chronique de notre temps matinée de Kung-Fu et de surnaturel donc, oui, c'est parfait". - Joss Whedon "Scott Pilgrim est l'une des meilleures choses qui sont arrivées aux Comics ce dernier millénaire". - Ain't It Cool News "Une bizarrerie géniale qui capture l'énergie de toute une génération". - Publishers Weekly