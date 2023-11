Une maison dotée d'une intelligence artificielle, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais une maison dont chaque poutre porteuse, chaque carreau de marbre abrite une entité pensante non humaine, c'est beaucoup moins courant. Depuis la mort de son génial concepteur un an plus tôt, Rose House est hermétiquement close, conformément au testament de l'architecte. Pourtant, l'IA signale à la police locale la présence d'un cadavre entre ses murs. Comment cette personne a-t-elle pu s'y introduire ? Qui l'a tuée ? Rose House est-elle réellement vide ? L'IA est-elle fiable ? Telles sont les questions auxquelles va devoir répondre l'inspectrice Maritza Smith... de préférence sans y laisser la vie.