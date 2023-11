Ventilation. Prescriptions techniques et recommandations pratiques

Ce guide apporte les éléments de réponse pour concevoir, mettre en oeuvre et entretenir une installation de ventilation. Il permet de concilier l'amélioration de la qualité d'air intérieur et la performance énergétique. C'est un guide indispensable à tout professionnel de la ventilation. D'une part, le guide détaille la conception, la mise en oeuvre, le contrôle et l'entretien d'une VMC?et d'une ventilation double flux : - points clés de la conception? : Tracé et dimensionnement des réseaux, Etanchéité et isolation des conduits, Prises et rejets d'air, Dimensionnement des installations, Bypass et confort d'été, surventilations? ; - détails d'exécution pour les? : Centrales, bypass, échangeurs et ventilateurs, Conduits et bouches, Passages de transit. - mesures et contrôles à réception? ; - entretien des installations. Il intègre les dernières évolutions réglementaires?et normatives concernant les systèmes de VMC et de ventilation double flux en tenant compte de la réglementation thermique et environnementale. Il développe une application simplifiée spécifique à la maison individuelle et précise comment entretenir l'installation. Il présente aussi le contrôle des installations selon le protocole de contrôle RE2020. D'autre part, ce guide apporte les éléments nécessaires pour concevoir, mettre en oeuvre et vérifier une bonne étanchéité à l'air des réseaux de ventilation. Il permet de réaliser la bonne adéquation entre performance énergétique et qualité de l'air en conformité avec la RT 2012 en présentant? : -les indicateurs de l'étanchéité à l'air? ; -les enjeux d'une bonne étanchéité à l'air des réseaux de ventilation? ; -les mesures d'infiltrométrie? ; -la démarche qualité -les méthodes d'amélioration de l'étanchéité? ; -le rapport d'essai.