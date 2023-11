Oracle des decisions

Souvent indécis ? Besoin d'un conseil pour adopter la juste posture ? L'oracle des décisions se compose d'un set de 87 cartes et d'un carnet de notes. Un guide au quotidien, à glisser dès maintenant dans votre sac à main ! Cet oracle inédit, pratique et simple d'utilisation de 87 cartes vous propose d'aborder vos problematiques et d'explorer des pistes de réflexions. Ce support s'accompagne d'un carnet pour noter vos tirages et vous permettre d' avoir un suivi sur la résolution de vos problematiques . Cet oracle est un outil pragmatique et ludique pour des moments d'introspection.