Anne Frank et moi

Les mémoires inédites de la meilleure amie d'Anne Frank, survivante de l'Holocauste. Un récit bouleversant, et un précieux témoignage de l'une des périodes les plus sombres de l'humanité. " A 10 heures du matin, le dimanche 20 juin 1943, c'est notre tour. Les coups tant redoutés frappés à la porte, un officier SS qui demande à mon père d'ouvrir... Alors que nous sortons sous bonne garde, mon regard se pose sur l'immeuble voisin où vivait Anne, et je revois la porte de l'appartement, fermée, silencieuse. L'année dernière, presque jour pour jour, j'étais allée toquer, encore et encore, étonnée que personne ne réponde. " Hannah Pick-Goslar raconte ses années d'amitié avec Anne Frank, leurs jeux d'enfant et leurs rires, puis leur déportation. Elle nous livre avec force et émotion un récit de l'indicible.