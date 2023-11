Porté disparu !. Alain-Fournier: un écrivain soldat

L'auteur du Grand-Meaulnes est mort dès le début de la première guerre mondiale. Parti de Mirande, dans le Gers, le lieutenant Henri Alain-Fournier va traverser la France pour gagner le front. Très vite, il succombe lors d'un accrochage avec les Allemands. Son corps restera longtemps introuvable. Il faudra une enquête romanesque pour découvrir le lieu de sa mort et les restes de l'écrivain. Mais les institutions vont tenter de déposséder l'archéologue de sa découverte pour en attribuer la paternité à un autre. C'est en sa qualité de muséologue et chercheur que Marc Terrisse nous raconte les derniers moments d'Alain-Fournier et l'enquête menée pour retrouver son corps. Premier roman, roman historique au parfum de thriller, pour cet auteur qui, avec cette fiction documentée, nous plonge dans le quotidien des soldats du début de la Grande guerre puis dans les milieux de la recherche archéologique qu'il connait bien.