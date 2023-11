Richard IV. 2023

Anne, Richard, Buckingham et Norfolk se rencontrent avant des élections. Richard, trop vieux, insensible à l'exercice du pouvoir, décide de ne pas se présenter devant le peuple. Buckingham et Norfolk profitent de cette occasion pour tenter leur chance. Anne, d'abord spectatrice d'une mascarade toute masculine, se retirera pour aller vivre avec le peuple, le public. Si Buckingham gagne son pari, devenu dictateur, il aura à régner sur un peuple au dos tourné. Un peuple disparu. Suite possible, aujourd'hui, d'un Richard III, cette pièce s'interroge sur la représentation du pouvoir au théâtre. Il s'agit d'une farce avec des personnages usés, des acteurs qui s'ennuient, et qui permet l'improvisation suite au suicide de l'auteur au milieu du texte !