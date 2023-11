Transparence/Transparaître

Exaltée par certaines utopies modernistes au XXe siècle, à la fois désirée et crainte au XXIe siècle dans nos sociétés de la communication et de l'exposition de soi mais aussi de la surveillance, la transparence est l'objet de discours critiques divers qui en déploient les significations métaphoriques, notamment dans le domaine social et politique. Ces discours se focalisent sur ses effets, le plus souvent jugés pervers, mais n'examine pas la transparence pour elle-même. Tout en rappelant l'éventail des approches critiques, ce volume recentre le regard sur le phénomène de la transparence tel qu'il est mis en oeuvre par les artistes dans des oeuvres qui, le plus souvent, interrogent notre rapport au monde. Il apparaît alors que la notion de transparence gagne à être perçue à travers le prisme du transparaître qui, en mettant l'accent sur la phénoménalité sensible et instable de la transparence, permet d'en étendre le champ de questionnement à des pratiques artistiques plus diverses et à des interrogations esthétiques moins contraintes par l'idéologisation dont la transparence fait souvent les frais. Composé d'études rédigées par des philosophes, esthéticiens, historiens ou théoriciens de l'art, de la musique, du cinéma ou de l'architecture, le livre comprend également les interventions d'artistes qui intègrent la transparence et le transparaître dans leur réflexion et leur pratique.