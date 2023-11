150 répliques cultes du cinéma

(Re)vivez un siècle de cinéma à travers 150 répliques mythiques qui traversent les générations. (Re)vivez un siècle de cinéma à travers 150 répliques mythiques qui traversent les générations. En les passant au crible, Thomas-Louis Novillo et Armand Rouméas nous donnent envie de voir ou revoir les plus grand films, le tout - pour notre plus grand plaisir - avec l'éclairage du réalisateur Patrice Leconte (Les Bronzés, Ridicule...). Des débuts du cinéma parlant jusqu'aux oeuvres les plus récentes, laissez-vous embarquer dans la magie du septième art. Cineaste prolifique, Patrice Leconte a fait quarante films et a tourné avec les plus grands : Fanny Ardant, Belmondo, Delon, Depardieu, Vanessa Paradis... Il a notamment réalisé des comédies dont certaines sont devenues culte comme les Bronzés. Mais aussi des oeuvres plus singulières comme Monsieur Hire ou Tandem.