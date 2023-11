Une histoire de fourmis

Ce phénomène, observé par des biologistes, montre la stratégie fascinante mise en oeuvre par ces fourmis, pour combattre, puis sauver et soigner leurs co-équipières... En éclaireuse, l'espionne approche. Sans se faire remarquer, elle compte ses ennemis, puis retourne dans son camp et rassemble ses troupes. Des centaines de soldates sont entraînées jusqu'à la zone ennemie. Sans pitié, elles réduisent en pièces leurs adversaires, au prix de nombreuses blessées. Solidaires, les soldates épargnées ramènent au camp leurs camarades pour les soigner. Très vite, les blessées sont de nouveau prêtes au combat. Ce récit n'est pas une chronique de guerre, mais celui d'un raid lancé par des fourmis Matabele contre des termites. Ce phénomène, observé par des biologistes, montre la stratégie fascinante mise en oeuvre par ces fourmis, pour combattre, puis sauver et soigner leurs co-équipières. Erik T. Frank est un de ceux qui a passé des heures allongées sur le sol ivoirien pour les étudier. C'est son expérience de terrain au sein du Parc national de la Comoé qu'il restitue ici. L'organisation de ces fourmis tantôt guerrières, tantôt médecins, l'émerveille, tout autant que la résistance des termites. Mais ce qui a surtout attiré son attention, c'est la recette secrète du traitement prodigué aux blessées... Récit d'aventures tout autant qu'introduction à la biologie tropicale, ce livre enthousiasmant est à mettre dans toutes les mains.