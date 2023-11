Le néo-chamanisme. Une religion qui monte ?

Le chamanisme en France. Est-il possible d'étudier un tel phénomène sans tomber dans le jugement, la dérision ou l'apologie ? L'anthropologue Denise Lombardi s'est donné pour mission d'explorer ce micro-univers aux multiples facettes dans la France contemporaine. La fascination de la société française pour le chamanisme ne semble pas vouloir s'arrêter. Séminaires, publications, festivals, films, voyages, rencontres, formations, tout se développe à une vitesse vertigineuse. Pour l'oeil attentif, ce désir d'exotisme et d'enchantement du monde illustre bien l'évolution des croyances dans un paysage qui se voudrait de plus en plus laïcisé. Le chamanisme contemporain ou néo-chamanisme décliné pour un public occidental met en scène et reproduit un ailleurs mythifié qui voit dans le chaman la plus haute expression possible de l'altérité. En tant que phénomène culturel, il mérite d'être analysé au même titre que les autres. Les séminaires néo-chamaniques sont à considérer comme des pratiques spirituelles à visée thérapeutique qui mettent en oeuvre des savoirs dits " indigènes ". Ils se sont diffusés partout dans le monde à partir des années 1980-1990. Les participants aux séances de néo-chamanisme en France recherchent souvent des parcours thérapeutiques individuels. L'accessibilité, l'imagerie exotique, la fascination littéraire, l'hypothèse d'une conversion où l'Orient se prête à la colonisation spirituelle de l'Occident, la possibilité de retracer la permanence d'une forme ancestrale de guérison, un primitivisme esthétique, et surtout une référence constante à la nature, sont autant d'éléments qui contribuent à constituer et à uniformiser l'ensemble de ce système de pensée.