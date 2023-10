Que faire de Lénine ?

Tantôt décrit comme un dictateur violent et inhumain, tantôt comme un génie politique visionnaire, Lénine est désormais une des figures les plus controversées de l'histoire du XXe siècle. Afin de mieux comprendre la place et le rôle historique de Lénine, l'auteur se propose de replacer ce dernier dans le contexte intellectuel et militant de son temps. Lénine est ainsi abordé comme un révolutionnaire parmi d'autres. Ce pas de côté permet de défaire des lieux communs et surtout de saisir où se situe la véritable originalité du révolutionnaire russe. Abordant tous les grands thèmes de sa pensée et de son action, ce livre s'adresse autant à ceux qui souhaitent découvrir que redécouvrir Lénine.