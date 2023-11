CALENDRIER A COLORIER 2024 Marque les dates les plus importantes pour toi sur ce calendrier à colorier, qui comprend 200 autocollants très sympas. Chaque jour est unique : personnalise-le selon le temps qu'il a fait ou ce qui s'est passé. Indique les anniversaires de toute la famille et de tes amis. Garde en souvenir les événements les plus marquants de l'année et les dates où il s'est passé quelque chose de spécial. Dessine et colorie en famille tout ce qui te vient à l'esprit. Marque les fêtes et les célébrations les plus mémorables, les voyages, les vacances, les activités les plus attendues et même les légumes de saison que tu préfères ! Fabrique ton propre calendrier de l'Avent avec 24 autocollants originaux. Chaque mois, une nouvelle aventure à décorer ! ⢠La météo, semaine après semaine ⢠200 autocollants pour toute l'année ⢠Calendrier de l'Avent ⢠Texte en six langues