Ce que dit la vie Ce que dit la mort

Le personnage mérite toute notre attention. A peu près parfaitement oublié de nos jours, alors qu'il fait indiscutablement partie de l'histoire littéraire du XIXème siècle, Maurice Rollinat (1846-1903) qui se voulait embrasser une carrière d'écrivain, rejoignit, comme il se doit, Paris. On put alors le voir et l'entendre au Chat noir, au piano (qu'il maîtrisait avec brio, dit-on) exécuter ses propres poèmes en musique. Puis vint le temps où ses poèmes furent l'objet d'une certaine et réelle admiration, lorsque parut notamment en 1889, un recueil intitulé : Les Névroses. Enfin, malade, usé, on le vit laisser derrière lui ces années parisiennes et se retirer dans la Creuse où jusqu'à sa mort il poursuivra son oeuvre, avant d'être emporté par la maladie, à cinquante-six ans, après plusieurs tentatives de suicide.