David Lynch, un marginal à Hollywood

Tout à la fois figure mythique de la culture contemporaine et outsider de l'industrie cinématographique, David Lynch ne cesse d'acculer le spectateur dans ses retranchements. Réalisateur multi-récompensé, son oeuvre entre en résonnance avec le subconscient, les désirs et les peurs les plus enfouies de chacun. Décrié par certains, adulé par d'autres, le travail de ce cinéaste hors-normes ne laisse personne indifférent. Son style novateur et surréaliste a même engendré un nouvel adjectif : "lynchien" . Depuis plus de quarante-cinq ans, le travail de Lynch fascine, déconcerte et provoque les téléspectateurs. De ses courts-métrages expérimentaux des années 1960 à ses longs-métrages comme Eraserhead, Elephant Man, Blue Velvet ou encore Mulholland Drive - sans oublier la cultissime série Twin Peaks - David Lynch a repoussé les limites de la narration. Riche en illustrations, cet ouvrage est autant un portrait de ce "tsar du bizarre" qu'une rétrospective de son travail où film noir, road movie, histoires d'amour, étrangetés et mystères se conjuguent pour donner naissance à des oeuvres uniques et inoubliables. Ponctué d'interviews et d'analyses de sa carrière, ce recueil permet de lever le voile, autant que faire se peut, sur l'une des énigmes du cinéma mondial. Ian Nathan est un spécialiste du cinéma. Ancien rédacteur-en-chef du magazine Empire, il contribue régulièrement aux Cahiers du Cinéma, The Times ou encore The Independant. Il est également l'auteur de Alien : genèse d'un mythe, Guillermo del Toro : Enchanteur du cinéma et Tim Burton : itinéraire d'un enfant particulier, tous disponibles aux éditions Huginn&Muninn.