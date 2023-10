Mécanique Céleste. La Source

Après leur victoire contre Fortuna à la Mécanique Céleste, Aster et l'équipe de Pan fuient la cité et trouvent refuge dans une ancienne usine désaffectée. Ils y rencontrent une étrange communauté recluse, La Source, qui prône la neutralité envers Fortuna et Cérès. Mais la paix ne dure qu'un temps et les émissaires de Fortuna débarquent dans l'usine, bien décidés à mettre la main sur les responsables d'un attentat contre leurs dispositifs technologiques qui s'y seraient réfugiés. S'ensuit une véritable course-poursuite entre faux terroristes, vrais espions et au milieu de ce bazar, Aster et son équipe de bras cassés ! Un récit à l'énergie, à la générosité et à la bonne humeur communicative qui reprend tous les éléments qui ont fait le succès de "Mécanique Céleste" !