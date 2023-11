Rebel University Tome 3 : Ice and Fire

Lorsque le feu et la glace se rencontrent, les étincelles sont garanties ! Cade Reid en est certain, absolument certain, Winifred Wilson est son âme soeur. Rien que ça. Depuis qu'il a croisé le regard de cette rousse flamboyante, il est sous son charme. Le seul hic ? Pour une fois qu'il a un crush, le célèbre "Captain" des Grizzlys est repoussé dans la friendzone. Pourtant le "Roi de la Connerie" n'a pas dit son dernier mot ! Après un bouleversement inattendu Winnie n'aspire qu'à une chose ; s'éclater et profiter de ses dernières années de fac. Elle veut s'investir à fond à la radio de Rebel, réussir ses études et surtout ne plus se prendre la tête avec la gent masculine. Sauf qu'elle n'avait pas prévu que Cade ruinerait son plan parfait et deviendrait si important dans son quotidien. Lorsqu'elle lui lance un pari fou pour s'amuser, elle ne réalise pas qu'elle vient de challenger la mauvaise personne. Cade le sait, c'est son moment, celui qu'il attendait. Pour lui, tous les moyens sont bons pour lui montrer à quel point il tient à elle, quitte à sortir le costume de chevalier servant et pourquoi pas pousser la chansonnette !