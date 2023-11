Algorithmique. Des bases à la programmation orientée objet en Java (avec exercices et corrigés), 2e édition

Tous les langages de programmation ont leurs spécificités mais lorsqu'un développeur crée un nouveau programme, la première étape est toujours la même : réfléchir à l'enchaînement des différentes actions à réaliser par la machine. L'objectif de ce livre est de vous apprendre à comprendre et concevoir les algorithmes permettant le fonctionnement d'un programme. Pour cela, après une introduction générale sur l'algorithmique, vous apprenez les bases de la programmation en utilisant du pseudo-code : variables, conditionnelles, boucles, tableaux, procédures et fonctions. Ensuite, ce livre présente les concepts de la programmation orientée objet, utilisée par la plupart des langages actuels, en utilisant l'algorithmique mais également comment programmer en orienté objet avec Java. Ainsi, vous apprenez à créer des classes et des instances de celles-ci, à créer des associations entre elles, à utiliser la notion d'héritage, de classes abstraites et d'interfaces. Vous serez capable de traiter des exceptions et de traquer les bugs de vos applications. Vous apprendrez à utiliser la généricité afin de coder des méthodes, des interfaces et des classes génériques. Un chapitre du livre est consacré à l'organisation de la mémoire afin de mieux comprendre le fonctionnement de la programmation. Enfin, le dernier chapitre du livre présente la notion de complexité d'un algorithme en illustrant cela au travers de différents algorithmes de tris de tableaux. Afin de vous aider à mettre en pratique et à développer votre maîtrise de l'algorithmique et de Java, des exercices sont proposés avec leurs corrections en pseudo-code ainsi que leurs implémentations en Java. La plupart des algorithmes (exemples et exercices) de ce livre sont implémentés en Java et les sources, directement utilisables, sont disponibles en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr.