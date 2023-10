Le tour de la France à moto - 9 000 km de road trips et rencontres

Un tour complet de la France en longeant les côtes du littoral et ses frontières ? Chiche ! Gilles Fabre, motard invétéré qui arpente les routes de France et d'ailleurs relève le défi : 9 000 km de bitume avalés en un peu plus d'un mois, découpés en 10 road-trips, à agrémenter selon vos aspirations. A travers un récit inspirant, l'auteur témoigne de cette traversée des régions frontalières, accomplie en solo ou avec des road-trippers, où jour après jour se dessine une cartographie de paysages à couper le souffle et de routes rimant avec plaisir des pneus. Alors n'attendez plus, chargez votre moto, ameutez vos amis motards et partez à la découverte de ce beau tour de la France. Contact !