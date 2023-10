Désappartenir - Psychologie de la création littéraire

Comment les données marquantes d'une enfance particulière non seulement déclenchent une vocation littéraire, mais aussi influencent la forme sous laquelle elle se manifestera ? Entre enquête littéraire et autobiographie, Sophie Képès traque les sources cachées de l'écriture de Kafka, Pierre Michon, Virginia Woolf, Joyce Carol Oates, Tolstoï, Tchekhov, Danilo Kis, en fouillant dans les secrets des prémisses de leur vie. Ce faisant, elle dévoile sa propre trajectoire marquée par une mère atteinte du syndrome de Münchhausen et révèle comment l'écriture, et plus largement la littérature, peut devenir, pour chacun d'entre nous, un bastion. Cet ouvrage part du constat que la plupart des critiques littéraires ne se sont que très peu attardés sur les événements traumatisants survenus dans l'enfance des écrivains. Et pourtant, en se penchant sur l'itinéraire de quelques auteurs phares qui semblent n'avoir rien en commun, des lignes de force apparaissent, des liens entre les souffrances de l'enfance et le processus de création littéraire émergent de façon évidente. Sophie Képès écrit sous son nom et sous le pseudonyme de Nila Kazar. Lauréate de plusieurs résidences nationales et internationales, elle publie romans, nouvelles, documents, articles, traductions du hongrois, et collabore à des films de fiction et des documentaires. Elle enseigne la création littéraire et le scénario à l'université. Illustration de couverture : Ermite dans un paysage, Musée Sainte-Croix, Poitiers