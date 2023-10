Anthropologie de situations. L'influence de Jean-Paul Sartre

Considérable, l'influence de Sartre sur l'anthropologie reste méconnue. Ce livre a pour but de mettre au jour le rôle que sa pensée a joué, en France, chez Althaea, Favret-Saada, Chauvier... , en Espagne, avec Liso´n-Tolosana et surtout aux états-Unis, chez Goffman, Carpanzano ou Jackson. En effet, le courant dit "interactionniste" provient directement de la phénoménologie par trois canaux : les Français, Sartre et Merleau-Ponty ; le Russe Bakhtine ; et, plus directement, par Alfred Schütz. Il convient donc de retrouver chez les plus intéressants anthropologues d'aujourd'hui les parcours qui les ont amenés a` utiliser la pensée de Sartre dans leurs recherches, même s'il ne le disent pas tous. Bernard Traimond est professeur émérite d'anthropologie a` l'Universite´ de Bordeaux. Ses derniers livres, Les Chasses aux sangliers ; Se confronter au sauvage et Rugby, Palombes, cercles : la sociabilité´ rurale landaise.