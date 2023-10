LA PETITE REINE DE L'ÉCHIQUIER. 1996, Kasparov vs Deep Blue

La mère d'Ally, partie travailler quelques temps à Paris, lui manque beaucoup. Heureusement, elle rend visite à ses grands-parents tous les week-ends, jusqu'au jour où elle découvre un trésor dans leur jardin : une pièce d'échec ! Son grand-père, ravi de retrouver une adversaire, lui apprend toutes les règles de base. Ally se prend de passion pour ce jeu si exigeant, ses techniques, ses stratégies... Alors qu'elle commence à se rêver championne d'échecs, l'incroyable se produit : le grand maître de tous les temps, Garry Kasparov, accepte le défi lancé par l'entreprise International Business Machines (IBM). Il affronte le super-ordinateur Deep Blue en février 1996, et le bat à l'issue de 6 manches jouées. Cette prouesse remet en avant le travail des chercheurs dans le domaine de l'intelligence artificielle. 6 pages documentaires pour en apprendre plus sur l'histoire des échecs et de l'intelligence artificielle, viennent compléter cet album. "Un jour ailleurs" , des histoires pour découvrir un évènement marquant du XXe siècle à hauteur d'enfant, et aborder l'Histoire en toute simplicité.