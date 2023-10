Samura nous propose de suivre l'histoire d'un samurai. Tout samurai se doit d'avoir une mission, la sienne consiste en fait à découvrir qui il est, et, finalement, à quel monde, à quelle époque, il appartient. Procédant par pérégrinations, il multiplie les rencontres avec des créatures parfois improbables, explorant un monde onirique à la fois drôle et inquiétant, épique souvent, contemplatif parfois, flamboyant de couleurs et de créatures diverses et variées. L'auteur livre un ouvrage d'art tout autant qu'un récit passionnant, emmenant son héros aux limites du réel et du mythe, afin de découvrir auquel de ces deux mondes il appartient. Un travail unique en son genre