Pachinko. Edition collector

De la Corée au Japon, une fresque familiale sur les routes de l'exil Début des années 1930. Dans un petit village coréen, la jeune Sunja se laisse séduire par un riche étranger. Enceinte de cet amant déjà marié, elle est confrontée à un choix : devenir sa seconde épouse, " l'épouse coréenne " , ou couvrir sa famille de déshonneur. Elle empruntera une troisième voie : le mariage avec Isak, un pasteur chrétien qu'elle connaît à peine et qui lui offre une nouvelle existence au Japon. Cette décision est alors le point de départ d'un douloureux exil, qui s'étendra sur huit décennies et quatre générations. Avec une justesse historique remarquable et une écriture captivante, Min Jin Lee nous offre un hymne intime et poignant à tous les sacrifices que font les immigrés pour trouver leur place en pays étranger. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laura Bourgeois. A propos de l'autrice Née à Séoul, Min Jin Lee a immigré aux Etats-Unis avec sa famille à l'âge de sept ans. Elle vit aujourd'hui à New York. Pachinko est son deuxième roman. "Une histoire puissante sur la résilience et la compassion". Barack Obama "Un immense roman qui bouleverse, charme et détend comme la plus brillante des sagas". Gérard Collard, La griffe noire