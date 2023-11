Ao Ashi Playmaker Tome 19

Lors de la première période, l'Esperion marque un but grâce à la tactique développée par le coach Fukuda : l'attaque à 5 couloirs. Malgré cette prouesse réalisée par des lycéens, Funabashi riposte et lance une stupéfiante contre-attaque, leur permettant alors d'égaliser au score. Ashito reste, quant à lui, déterminé à atteindre son objectif d'être complet en attaque comme en défense, mais il peine à suivre et Fukuda pense lui en avoir trop demandé. Malgré tout, ce dernier décide d'attendre pour voir les limites du jeune défenseur. Dans quel état d'esprit Ashito entamera-t-il la seconde mi-temps ? Ecrit et dessiné par Yûgo Kobayashi et édité depuis 2015 par Shogakukan au Japon, Ao Ashi a remporté la 65e édition des Manga Awards en 2019, une des récompenses les plus prestigieuses du monde de la bande dessinée dans l'archipel. En 2022, une adaptation animée est réalisée par les célèbres studios Production I. G. A mi-chemin entre le shônen sur le terrain et le seinen en dehors, Ao Ashi fait d'ores et déjà partie du cercle très fermé des plus grands mangas de sport, grâce à l'écriture incisive et hyper dynamique de son auteur, et aux tempéraments hauts en couleur de sa galerie de personnages, à commencer par Ashito, son inoubliable héros.