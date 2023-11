L'Abbé Pierre. Une vie pour les autres

Henri Grouès naît à Lyon en 1912. Eduqué dans une famille catholique tournée vers les autres, il est sensibilisé dès l'enfance à l'entraide et au partage. Se faisant d'abord appeler " Frère Philippe ", Henri adopte après la Seconde Guerre mondiale un nom qui va rester dans toutes les mémoires : celui de l'Abbé Pierre. Réunissant des compagnons pour fonder Emmaüs, il mène dès lors une lutte acharnée contre le mal-logement. A l'hiver 1954, il lance son célèbre appel à la radio, et tout au long de sa vie l'Abbé Pierre a créé des communautés, en France et à travers le monde, afin de venir en aide aux personnes démunies. Par son infatigable action, il nous rappelle que la dignité est à la fois un enjeu de civilisation et un droit universel.