Plongez dans un univers mystique où rêve et réalité se confondent. Lorsque les gardes de l'Empire arrivent jusqu'à Myçe, Shanoa perd tout : sa famille, son foyer et son innocence. Cependant, sa soeur jumelle est encore en vie et Shanoa se jure de la retrouver par tous les moyens. Guidée par son désespoir, elle se rend à Zorya, cité impériale entourée de déserts arides. C'est dans ce lieu hostile sous le joug d'un tyran qu'elle rencontre une communauté de moines hors du commun aux secrets millénaires. L'un d'entre eux lui propose son aide, mais à quel prix ? D'aventures en trahisons, elle est prise malgré elle dans l'engrenage d'un complot qui la dépasse. Quand la menace vient de l'esprit, seul le coeur peut vous sauver. #Aventure #Complot #Famille #Pouvoirs #Romance