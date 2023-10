L'Odyssée de "La Planète sauvage"

Récompensé au Festival de Cannes en 1973, La Planète sauvage est aujourd'hui une oeuvre culte. Née de la collaboration de René Laloux et Roland Topor, cette fable écologique et politique constitue l'une des toutes premières incursions du cinéma d'animation dans le domaine de la science-fiction. Ce livre, conçu comme une enquête, apporte de nouveaux éléments de compréhension touchant notamment la fabrication épique du film à Prague, la mise en scène de René Laloux, les séquences non tournées, etc. Riche de 200 illustrations en couleurs, il revient sur l'ensemble du processus créatif, à travers les témoignages de ses principaux protagonistes (René Laloux, Roland Topor, Stefan Wul, Alain Goraguer) et des archives inédites (dessins préparatoires, scénario, storyboard ...). Un livre-somme sur une oeuvre annonciatrice du cinéma d'animation contemporain, publié à l'occasion des 50 ans du film. Fabrice Blin est réalisateur et scénariste de longs métrages. Il est également auteur de plusieurs livres dédiés au cinéma d'animation, parmi lesquels Les Mondes fantastiques de René Laloux, biographie officielle du cinéaste, parue en 2004. Xavier Kawa-Topor est historien, écrivain et directeur artistique. Il est l'auteur d'ouvrages de référence sur le cinéma d'animation. Il dirige la NEF Animation, organisme dédié à la recherche et à la création dans ce domaine, coéditrice de la revue Blink Blank. Avec la participation de Jean-Gaspard Pálenícek