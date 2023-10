Magnétisme. Le guide de référence pour développer votre pouvoir énergétique. Le guide de référence pour développer votre pouvoir énergétique

Qu'est-ce que le magnétisme ? Avons-nous tous en nous ce pouvoir particulier ? Et si nous utilisions le magnétisme pour prendre soin de nous-mêmes, des personnes que nous aimons, de nos tout-petits, mais également de nos animaux et de nos plantes au quotidien ? Et si nous transmett ions à notre entourage notre énergie ? A travers ce livre complet, accessible à tous et conçu comme une véritable référence, l'autrice, Anne-Sophie Casper, aborde de manière juste et précise le magnétisme pour prendre soin de soi et de ceux qui nous entourent. Cet ouvrage déconstruit les fausses idées sur le magnétisme et ses techniques énergétiques pour mieux nous accompagner dans sa pratique. N'attendez plus et développez votre pouvoir magnétique !