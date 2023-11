Il a été le grand amour de Bette Davis, le mentor de Laurence Olivier, le meilleur ami de John Huston, le découvreur d'Audrey Hepburn et la figure paternelle de Barbra Streisand... Né le 1er juillet 1902 à Mulhouse dans une famille de commerçants, Willi Wyler est devenu William Wyler en traversant l'Atlantique. Cousin de Mélanie Wyler, la mère de Willi, Carl Laemmle, le fondateur d'Universal, lui met le pied à l'étrier en l'invitant à le rejoindre en Amérique. Celui que sera toujours Willy pour ses amis, se fait la main sur des westerns muets de deux bobines avant de passer aux cinq bobines et de prendre les studios à bras le corps avec des oeuvres puissantes comme "Dodsworth" , "Mrs Miniver" , "Les plus belles années de notre vie" , écho des années de guerre qu'il passa sous l'uniforme de l'US Air Force. Il signe aussi "L'héritière" ou "Vacances romaines" . Avec "Ben Hur" et ses onze Oscars, ce cinéaste perfectionnistece cinéaste perfectionniste et d'une grande exigence entre dans la légende d'Hollywood. Né en 1950 à Mulhouse, Pierre-Louis Cereja a été journaliste et critique de cinéma pendant quatre décennies au journal L'Alsace. A ce titre, il a couvert plus de trente Festivals de Cannes. Il est aujourd'hui fondateur et rédacteur en chef du site www. exterieur-jour. com. Dans le cadre de l'Année Wyler, il a été commissaire de l'exposition "William Wyler de Mulhouse à Hollywood" au Musée historique de Mulhouse (juin-novembre 2022).