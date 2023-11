Contes des mers et des océans

Histoires de naufragés, de femmes phoques, de pêcheurs malchanceux, d'ondines ou de sirènes, de baleines ou de poissons, ces onze contes traditionnels nous entraînent dans un fabuleux voyage, du Canada au Japon, en passant par le Chili, l'Islande ou les Marquises... Quittant les ports et rivages familiers, nous plongeons dans les profondeurs des mers et océans du globe, et nous laissons glisser peu à peu vers la féerie...